Superbonus 110%, un'opportunità da non perdere

Comincia ad entrare nel vivo la procedura relativa ai lavori edili secondo l'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 e in particolare dal decreto rilancio 34/2020 (Sisma bonus Ecobonus ecc.).

Il provvedimento è stato voluto fortemente dal governo Conte bis, dal PD e dal Ministro dell'Economia Gualtieri con l'obiettivo ultimo di rimettere in moto l'economia dello Stato grazie all'incremento delle attività edili, delle conseguenti assunzioni e del conseguente aumento dei consumi dovuto alle maggiori disponibilità economiche dei lavoratori diretti nonché di tutto l'indotto.

Per non parlare della finalità, forse più nobile, a giustificazione della suddetta previsione normativa consistente nel miglioramento, adeguamento ed efficientamento energetico degli edifici, perfettamente in linea con le esigenze ecologiste del nostro tempo.

Infatti il Super bonus è previsto a condizione che l'edificio oggetto dell'intervento aumenti almeno di due livelli la propria classe energetica APE, cosa che si traduce nel rifacimento di facciate, infissi e nell'installazione di pannelli fotovoltaici ad esempio. Il super bonus 110% potrà essere fruito attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito. Al momento la scadenza prevista per l'esecuzione degli interventi è il 2023.

È necessario focalizzare l'attenzione sui risvolti occupazionali che il legislatore punta a far sì che si realizzino, unico sistema per uscire dalla profonda crisi economica nella quale tutto il mondo è piombato, ma soprattutto per uscire dalla evidente crisi degli umori di uomini e donne costretti a restare a casa e costretti a perdere il lavoro e il conseguente potere d'acquisto delle famiglie e dei consumatori, unico motore trainante dell'economia .

Anche nella nostra cittadina normanna negli ultimi mesi si vedono in giro per il paese ponteggi per le ristrutturazioni, segni tangibili che anche Monreale sta sfruttando questa grande ed unica opportunità cioè di ristrutturare la propria abitazione a costo zero per i proprietari.

Mi auguro, come segretario del PD di Monreale, che noi cittadini, Imprese, professionisti, artigiani e lavoratori, sappiamo sfruttare questa bellissima opportunità rispettando innanzitutto leggi e normative e in particolare garantendo il rispetto dei contratti di lavoro per i dipendenti e la sicurezza nei posti di lavoro, come comportamento necessario alla riuscita dell'idea di rinascita e crescita per il nostro bellissimo paese.

* Segretario cittadino del Partito Democratico