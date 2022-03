Consiglio comunale, lunedì 21 la prossima seduta

13 i punti all’ordine del giorno. Spicca quello relativo all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

MONREALE, 15 marzo – Tornerà a riunirsi lunedì prossimo, 21 marzo, alle ore 18, nella sala “Biagio Giordano” del complesso monumentale Guglielmo II il consiglio comunale di Monreale. Lo ha ufficializzato il presidente Marco Intravaia.

All’ordine del giorno, dopo la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti e lo spazio dedicato alle interrogazioni ed interpellanze, ci sarà la ratifica della deliberazione di Giunta avente per oggetto: variazione bilancio esercizio 2022.Quindi la ratifica della deliberazione riguardante la variazione di bilancio 2022 riguardante i trasferimenti statali e la gestione dei servizi di raccolta rifiuti Covid.

Il Consiglio, quindi, sarà chiamato a ratificare la deliberazione di Giunta riguardante la prosecuzione del servizio idrico integrato fino al 30 giugno prossimo in attesa del completamento dell’adesione all’AMAP, così come prevede la legge regionale

Si parlerà pure della conferma delle tariffe relative all’imposta di soggiorno per l’anno 2022, della conferma aliquota dell’anno 2022 dell’addizionale regionale Irpef

Al giudizio dell’aula saranno sottoposti il regolamento dell’imposta di soggiorno, il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2022/2024, la ratifica della deliberazione di giunta avente ad oggetto il Fondo perequativo relativo all’anno 2021.

Importantissima l’approvazione definitiva dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2018-2022 a seguito del decreto ministeriale del 7 febbrai scorso

Chiudono l’agenda il riconoscimento di debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza per l’evento meteorico verificatosi a Grisì il 10 settembre2019, quindi l’Ordine del Giorno concernente la predisposizione del tavolo di solidarietà.