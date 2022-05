Consiglio comunale, lunedì 30 la prossima seduta

L’assise si riunirà alle 17:30 presso l’aula Biagio Giordano

MONREALE, 24 maggio - Si riunirà lunedì 30 il prossimo Consiglio comunale per la trattazione di 19 punti previsti all’ordine del giorno, tra cui alcuni rilevanti.

L’assise comunale, convocata in aula Biagio Giordano alle 17:30, tra lettura e approvazione dei precedenti verbali, oltre a dare spazio a rispettive interrogazioni ed interpellanze, dovrà affrontare questioni quali riconoscimenti di debiti fuori bilancio - alcuni derivanti da sentenza, altri da decreto esecutivo o ingiuntivo - come ad esempio gli interventi di somma urgenza relativi all’evento meteorico registrato a Grisì. Il dibattito, inoltre, porterà, tra gli scranni dei consiglieri, la questione dei rifiuti e la conferma delle aliquote 2021 per quanto riguarda il calcolo IMU dell’anno corrente. E ancora.

La proposta di variante urbanistica per la realizzazione di due campi da padel in un’area adiacente a fondo Pasqualino, precede quelle di ratifica delle deliberazioni di Giunta municipale inerenti le variazioni di bilancio per la manutenzione straordinaria strade montane, dell’impianto di pubblica illuminazione, acquisto scuolabus e l’attivazione della procedura di finanziamento per la forniture delle poltrone da installare all’interno del cine-teatro Imperia. Infine, l’approvazione dello schema di convenzione del progetto di potenziamento del parco eolico di Monreale-Partinico e dello statuto e della quota associativa per l’adesione all’associazione italiana della Ceramica, concluderanno i lavori.