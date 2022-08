Monreale, il sindaco Alberto Arcidiacono revoca delega all’assessore Grippi

Per una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo a prendere il suo posto dovrebbe essere Pietro Siragusa di cui si attende la nomina

MONREALE, 19 agosto – È stata pubblicata all’albo pretorio la determinazione sindacale con la quale il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha revocato la delega all’assessore comunale Salvatore Grippi.

Preso atto del fatto che si è venuta a determinare una situazione politica che richiede una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo - si legge nel provvedimento - nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione politico- amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato, il sindaco ha ritenuto di dover effettuare un cambio in giunta.

Al posto di Grippi che lascia la delega relativa alla gestione rifiuti dovrebbe subentrare Pietro Siragusa, già consigliere comunale, la cui nomina dovrebbe essere ratificata già in giornata.