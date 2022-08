Elezioni Regionali: ci sarà anche Ignazio Zuccaro, correrà nella Democrazia Cristiana

Ufficializzata oggi la candidatura dell’ex assessore

MONREALE, 24 agosto – C’è un terzo monrealese fra gli aspiranti deputati regionali. In vista della tornata del 25 settembre, oltre alle già annunciate candidature di Marco Intravaia (Fratelli d'Italia) e di Mario Caputo (Forza Italia), arriva quella di Ignazio Zuccaro. Correrà con la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro.

L’ufficializzazione è arrivata oggi, al termine di un incontro che Zuccaro ha avuto proprio con Cuffaro, ex presidente della Regione attuale coordinatore della DC.

43 anni, spostato, due figli, consulente fiscale, Ignazio Zuccaro è stato assessore durante l’amministrazione comunale precedente, guidata da Piero Capizzi.

''Un impegno che continua per la mia città, per la mia provincia, per la Mia Sicilia - afferma Ignazio Zuccaro. Senza slogan, senza derive populiste ma con la forza della concretezza, della competenza e dell' entusiasmo di sempre, con le radici antiche e solide della DC. Con questi sentimenti, con i miei valori e con la passione civile che da sempre ci contraddistingue, mi candido, con umiltà ma con determinazione per il rinnovo dell' ARS.

Voglio continuare ad occuparmi delle fasce più deboli senza esitazione e senza paura, con competenza e tanta tanta voglia di lavorare, sono sempre stato garante dei cittadini, della democrazia, della solidarietà, siamo e saremo “Liberi e Forti” per la nostra amata e meravigliosa Sicilia''.