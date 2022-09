Elezioni Regionali, Marco Intravaia ce la fa ed approda all’Assemblea Regionale

Il verdetto nel cuore della notte. Quasi 10 mila i voti di preferenza

MONREALE, 27 settembre – Gli ultimi dubbi si sono dissipati nel cuore della notte, quando è stato ultimato il conteggio dei voti: Marco Intravaia è stato eletto all’Ars e diventa deputato regionale. Al termine dello spoglio è cominciata la festa per le vie della città alla presenza di amici e sostenitori.

Ad annunciare l’elezione è stato lo stesso Intravaia sul suo profilo facebook: “Stanotte, finalmente, è arrivato il momento di festeggiare - ha postato il neo deputato - Condivido l'emozione e la gioia della vittoria con gli amici che hanno atteso con me fino a tarda notte l'arrivo dei dati. Ringrazio i quasi 10 mila cittadini che hanno creduto in me, votandomi”.