Elezioni regionali, ecco chi sono stati i più votati a Monreale

Alle spalle di Intravaia, Caputo e Zuccaro, 17 candidati “a tre cifre”

MONREALE, 27 settembre – Detto dell'affermazione di Marco Intravaia che approda a Sala d'Ercole, della quale abbiamo dato notizia in un precedente articolo, qui ci soffermiamo sul voto che hanno espresso gli elettori monrealesi.

Fra i tre competitors locali candidati all'Assemblea Regionale Siciliana, nelle 36 sezioni monrealesi la parte del leone l'ha fatta, anche qui, Marco Intravaia. L'ex segretario particolare del presidente Musucmci, nella lista di Fratelli d'Italia a Monreale ha ottenuto, fonte ufficiale, 2.982 voti, ponendo le basi per la sua affermazione che ha poi trovato riscontro in tanti altri centri della provincia, che lo hanno portato a raggranellare quasi 10 mila voti.

Discorso diverso, invece, per gli altri due candidati monrealesi, Mario Caputo e Ignazio Zuccaro, per i quali il risultato elettorale, perlomeno quello uscito fuori dalle urne monrealesi, non è stato quello che si aspettavano e che entrambi auspicavano. Sia l'uno che l'altro, infatti, si sono attestati al di sotto delle mille preferenze (parliamo, ovviamente solo di Monreale). 955 voti Caputo, candidato in Forza Italia, 953 Zuccaro che correva nella lista della Democrazia Cristiana.

Per il resto, fra i candidati “a tre cifre”, vale a dire quelli che hanno raccolto almeno cento voti, troviamo Antonello Cracolici del PD, che ne ha presi 246, precedendo Leonadro Spera (168) e Valentina Chinnici, salita a quota 129. In Forza Italia 355 voti li ha raccolti Edy Tamajo, 164 Pietro Alongi, 147 Gaspare Vitrano.

Buono il risultato conseguito da Nuccia Albano nella DC, forte di un bottino di 282 voti, mentre nella Lega ne ottengono 178 Vincenzo Figuccia e 168 Marianna Caronia.

Proseguendo la rassegna, troviamo 461 voti per Fabrizio Ferrara in Fratelli d'Italia. Alle sue spalle 259 voti per Alessandro Aricò, 118 per Francesco Paolo Scarpinato. Due i candidati “a tre cifre” nella lista di Cateno De Luca: Ismaele La Vardera con 165 e Igor Gelarda con 138. Tre infine quelli del Movimento 5 Stelle: 177 voti per Domenico Gambino, 142 per Nuccio Di Paola, 136 per Adriano Varrica.