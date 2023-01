Consiglio comunale, lunedì seduta convocata con carattere d'urgenza

Appuntamento nell'aula Biagio Giordano alle ore 18

MONREALE, 26 gennaio – Tornerà a riunirsi lunedì prossimo, 30 gennaio, alle ore 18, nell'aula Biagio Giordano del complesso monumentale “Guglielmo II” il Consiglio comunale. La convocazione è avvenuta ieri con carattere d'urgenza dal presidente dell'assemblea municipale, Marco Intravaia.

Quattro i punti all'ordine del giorno. Dopo quello consueto della lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, l'assise sarà chiamata a occuparsi del regolamento che riguarda le controversie per regolare le procedure in merito alle proposte di mediazione, per risolvere i contenziosi con una sorta di transazione. In agenda, quindi, la delibera riguardante la legge del 29 dicembre sulla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”.

Chiude l'ordine del giorno il punto relativo alla variante al vigente piano di ristrutturazione urbanistica del cimitero monumentale di Monreale.