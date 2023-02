Partito Democratico, a Monreale il più votato è Gianni Cuperlo

Oggi il congresso dei Dem al Collegio di Maria

MONREALE, 12 febbraio – E’ Gianni Cuperlo il candidato più votato a Monreale tra i quattro che si contenderanno la segreteria nazionale del Partito Democratico. Il 62enne esponente triestino del Dem ha ottenuto il 53,4% delle proferenze.

Il dato è venuto fuori al termine della consultazione che si è tenuta stamattina al Collegio Di Maria, nella quale gli iscritti e i simpatizzanti del Pd si sono dati appuntamento per confrontarsi ed esprimersi sulle quattro candidature che erano emerse nei giorni scorsi.

Alle spalle di Cuperlo (per lui 49 preferenze) si è pizzato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna che ha raccolto 35 voti (38%). Terza classificata Elly Schlein che ha totalizzato 8 voti, pari all’8,6%. Nessun voto, infine, per Paola De Micheli. Per quel che riguarda la segreteria cittadina, il confronto avverrà dopo le primarie del 26 febbraio prossimo.