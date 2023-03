Consiglio comunale, due assessori lasciano l’aula: lunedì la seduta per la surroga

Si tratta di Fabrizio Lo Verso e Letizia Sardisco

MONREALE, 20 marzo – E' stata convocata per lunedì prossimo, alle ore 17.30, la prossima seduta del consiglio comunale. L'assise, come sempre, prenderà avvio all'interno della Sala 'Biagio Giordano' del complesso monumentale.

Tra le altre questioni sulle quale i consiglieri comunali saranno chiamati a deliberare ci sarà anche l'approvazione del nuovo regolamento per la TARI. Inoltre, così come previsto dall'ordine del giorno notificato dal presidente del consiglio Marco Intravaia, si provvederà alla surroga – quindi alla sostituzione - dei consiglieri comunali Fabrizio Lo Verso, fresco di nomina assessoriale, e (un po' a sorpresa, per la cronaca) di Letizia Sardisco, insediatasi come assessore nel maggio del 2021.