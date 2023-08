Pioppo, domani il Partito Democratico di Monreale incontra la comunità

Il punto di ritrovo sarà allestito nei pressi della stazione dei carabinieri

MONREALE, 24 agosto – Domani mattina una delegazione del PD di Monreale allestirà un punto di ritrovo nei pressi della stazione dei Carabieri della Frazione di Pioppo, in via Provinciale 384), svolgendo, lungo tutto l'arco della mattinata, attività di volantinaggio e di informativa in favore della Comunità locale.

Sarà un momento di incontro e di confronto, come afferma il segretario cittadino, Antonino Sciortino, con tutti coloro che abitano o che comunque si recano abitualmente a Pioppo, finalizzato non solo a esporre iniziative e programmi pensati appositamente per la frazione, ma anche a recepire le istanze/necessità di coloro che quotidianamente si trovano a convivere con tutte quelle criticità (esempio conferimento abusivo di rifiuti - scarso approvvigionamento idrico - degrado del manto stradale lungo numerose vie secondarie della frazione) che da tempo attanagliano questa importante realtà locale.

Invito tutti gli abitanti di Pioppo – dice ancora Sciortino – a recarsi presso la sede di svolgimento della nostra iniziativa, per provare a "disegnare" insieme una nuova realtà e un futuro migliore per la frazione di Pioppo. Una vera rinascita della città di Monreale non può prescindere dal profondo rispetto e dalla scrupolosa attenzione nei confronti di Pioppo e di tutte le altre frazione locali”.