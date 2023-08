Pioppo, ieri attività informativa del Partito Democratico

Sciortino: “E’ stato un momento di confronto con i cittadini”

MONREALE, 26 agosto – Ieri, come annunciato nei giorni scorsi, una delegazione del PD di Monreale ha costituito un presidio presso la Frazione di Pioppo, presentando alla comunità locale un programma articolato in 10 punti, finalizzato a garantire un pieno sviluppo per il territorio, e, contestualmente, una maggiore vivibilità per gli abitanti del Paese.

Nel corso della mattinata, come afferma una nota del partito, è stata realizzata una attività informativa alla cittadinanza presso il ritrovo allestito nelle adiacenze della locale caserma dei carabinieri, con una attività di volantinaggio lungo le principali strade della frazione.

“È stato un importante e costruttivo momento di confronto con gli abitanti – afferma il segretario cittadino Antonino Sciortino – nel corso del quale tantissimi pioppesi hanno lamentato il totale stato di abbandono in cui si trovano numerose aree periferiche, e la scarsa attenzione della politica verso le reali esigenze degli abitanti della frazione.

Malgrado ciò, ho potuto constatare come vi sia ancora oggi a Pioppo una comunità forte e coesa, orgogliosa della propria identità e desiderosa di dare una svolta al proprio destino.

In tale ottica si collocano le numerose proposte ricevute dagli abitanti , per esempio la realizzazione del collettore fognario, quella del depuratorel la valorizzazione delle aree adiacenti il fiume Sant'Elia, il recupero di locali sequestrati alla mafia da adibire a fini di pubblica utilità, al fine di consentire un profondo ammodernamento della realtà locale, proposte di cui il mio partito intende farsi portatore e promotore.

Pioppo – conclude Sciortino – è una comunita' che intende rivendicare con forza la propria dignità, e, nel rispetto di questo sentimento, il PD è pronto a lottare al fianco di questa importante realtà locale, al fine di garantire a tutti gli abitanti della Frazione gli stessi diritti e le stesse prospettive degli abitanti del centro cittadino di Monreale”.