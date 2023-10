Consiglio comunale, si è costituito il gruppo del Partito Democratico

Ne fanno parte Ignazio Davì e Davide Mirto

MONREALE, 3 ottobre – Cambia la composizione del Consiglio comunale. Si è costituito oggi in aula il gruppo consiliare del Partito Democratico. Ne fanno parte Ignazio Davì e Davide Mirto. Entrambi erano stati eletti nelle fila de “Il Mosaico” alle amministrative del 2019.

ia Davì, che Mirto hanno sempre gravitato nell'ambito della sinistra ed oggi hanno voluto compiere questo passo, come ha avuto modo di apprendere Monreale News, per riportare ufficialmente il vessillo del Partito Democratico all'interno dell'Aula Consiliare, dove non ha mai albergato nel corso di questa legislatura.

Non è escluso, anzi, che questa ufficializzazione possa preludere ad un progetto a più ampio respiro che miri alla presentazione di una lista per il Consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative, in programma nella primavera 2024 o, perchè no, a quella di un aspirante sindaco.