Amministrative 2024, Lo Giudice: ''Non sarò candidato a sindaco''

“Mi sono dedicato anima e corpo alla mia professione di medico”

MONREALE, 13 ottobre – Non sarà il candidato sindaco del centrosinistra Salvo Lo Giudice, alle prossime amministrative. E' lui stesso a dichiararlo attraverso una nota fatta pervenire alla nostra redazione.

Nella giornata di ieri avevamo pubblicato un articolo che faceva un po' il punto sulla situazione politica che sta attraversando adesso Monreale, quando è già partita la campagna elettorale, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, caratterizzata da una ridda di voci e di nomi circa i possibili candidati.

Molte di queste, ed anche con una certa insistenza, provenienti, principalmente da ambienti vicini al Pd, che abbiamo raccolto e verificato, come ci impone la nostra professione, indicavano proprio il 58enne medico di origine riberese ed ex deputato regionale, come possibile candidato del centro sinistra. Oggi, però, arriva la smentita.

“Caro direttore – scrive Lo Giudice – apprendo dal vostro organo di stampa che manovre palesi o piuttosto segrete mi vedrebbero quale ipotetico candidato a sindaco della città dove ormai vivo da oltre 30 anni. Apprezzo per la stima e la considerazione chi ha tirato in ballo il mio nome, ma vorrei fugare ogni dubbio e fare chiarezza. Ho avuto una discreta carriera politica – prosegue – ma da anni ormai mi sono dedicato anima e corpo alla mia professione di medico, che svolgo con grande passione e gratificazioni e che necessita di un mio impegno a tempo pieno senza che ci sia spazio per nient’altro.

Come peraltro è necessario che una splendida città come la nostra meriti che chi decida di spendersi per amministrarla lo faccia con tutto il tempo che la gestione e organizzazione di un comune cosi importante richiede. La ringrazio – conclude Lo Giudice – per il tempo e lo spazio che mi ha dedicato. Distinti saluti e complimenti sempre per il modo egregio con il quale svolge il suo servizio giornalistico per il nostro territorio”.