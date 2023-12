Sconto Tari, il merito è della commissione Bilancio

“Lo abbiamo ritenuto valido per la cittadinanza”

MONREALE, 1 dicembre – Sull'approvazione dello sconto del 30% sulla Tari approvato ieri dal Consiglio comunale interviene pure Valeria Giardi, consigliere comunale del gruppo della Democrazia Cristiana e componente della commissione Bilancio.

“L'emendamento – fa sapere in una nota – è frutto del lavoro di tutta la commissione Bilancio della quale sono componente. Tutti insieme abbiamo ritenuto importante che la cittadinanza, che non gode del servizio porta a porta, potesse usufruire di una riduzione valida come quella del 30%. Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore al Bilancio Luigi D'eliseo e il dirigente Pietro Bevilacqua per il lavoro di sinergia che ha portato al voto di ieri in Consiglio comunale con parere favorevole all'unanimità”.