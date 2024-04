Marco Intravaia lascia Fratelli d’Italia, aderisce al gruppo misto all’Ars

La decisione comunicata nel corso di una partecipata riunione con sindaci e amministratori locali della provincia di Palermo

PALERMO, 30 aprile - Il deputato regionale Marco Intravaia si autosospende da Fratelli d’Italia e aderisce al gruppo parlamentare misto dell’Ars. Lo rende noto lo stesso parlamentare attraverso una nota diffusa oggi alle agenzie di stampa.

Nel comunicato Intravaia, che parla di “profondo rammarico”, afferma come la decisione sia stata comunicata nel corso di una partecipata riunione con sindaci e amministratori locali della provincia di Palermo.

Non ufficializzati i motivi che hanno indotto il deputato regionale ad intraprendere una strada diversa quella del partito di Giorgia Meloni.

Non appare peregrino, però, affermare che un ruolo importante lo abbia avuto la recente questione legata alla presentazione delle liste alle imminenti elezioni comunali a Monreale, dove Fratelli d’Italia non compare ancora fra i partiti in lizza e dove, soprattutto, numerosi esponenti locali correranno per “Intravaia per Monreale” (a sostegno di Alberto Arcidiacono), ma senza il simbolo di FdI (della questione ci siamo abbondantemente occupati nei giorni scorsi).

La scelta, ci vuol poco a comprenderlo, non era stata accolta con particolare entusiasmo dai maggiorenti regionali del partito dei meloniani, il cui responsabile provinciale Raoul Russo aveva annunciato la presenza della lista di FdI col simbolo ufficiale.