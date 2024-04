Amministrative 2024, Natale Macaluso sarà il candidato sindaco di Fratelli d’Italia

I meloniani lanciano nella contesa il 56enne commercialista monrealese

MONREALE, 30 aprile – Fratelli d’Italia sarà presente alla competizione amministrativa con il proprio simbolo a sostegno di un candidato diverso dal sindaco uscente. Sarà il monrealese Natale Macaluso, 56 anni, commercialista.

Lo rende noto il partito della Meloni attraverso un comunicato a firma di Raoul Russo, responsabile provinciale e Giampiero Cannella, responsabile regionale.

“Fratelli d’Italia, come è noto – prosegue la nota – attraverso i propri rappresentanti nelle istituzioni ha sostenuto in modo molto incisivo ed efficace la città di Monreale, affiancando Arcidiacono nell’amministrazione. Purtroppo, ritrovatosi ostaggio dei movimenti civici che lo sostengono, in particolare della componente di centro sinistra, il sindaco uscente non è riuscito a farsi garante di una coalizione ampia e articolata che vedesse la partecipazione ufficiale del principale partito del centrodestra.

Per questo motivo offriamo ai cittadini di Monreale, ai simpatizzanti e agli elettori di centrodestra la candidatura a sindaco del commercialista Natale Macaluso, professionista qualificato e stimato, che certamente saprà interpretare al meglio il ruolo di amministratore leale e competente”.