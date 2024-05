Perdere 11 milioni di euro è una sconfitta, non tolleriamo questa mediocrità

Sanfratello rafforza le preoccupazioni avanzate ieri da Capizzi

MONREALE, 15 maggio – “Se fosse stato davvero definitivamente archiviato il progetto per la realizzazione della scuola media Guglielmo II, finanziato nel 2015, con oltre 11 milioni di euro, dal governo nazionale allora guidato dal Partito Democratico, sarebbe davvero molto grave e di certo sarebbe difficile pensare che non ci siano delle responsabilità politiche molto pesanti”.

Esordisce così il candidato sindaco del PD, Lillo Sanfratello. Il riferimento è alla richiesta di chiarimenti avanzata ieri dalle colonne del nostro giornale dall’ex sindaco, Piero Capizzi a proposito della mancata realizzazione della scuola monrealese, che nel 2015 era stata ammessa a finanziamento nell’ambito del progetto nazionale “Scuola Innovativa”.

“Negli ultimi 5 anni, l’amministrazione uscente guidata da Arcidiacono, - continua Sanfratello -, della questione “nuova scuola Guglielmo” se ne è totalmente disinteressata. Eppure, bastava davvero poco per portare la nave in porto. Non sappiamo quali siano le cause per cui il progetto sia stato messo da parte, ma il costante tentativo di mettere il silenziatore anche su questa vicenda la dice lunga.

In tal senso, ha fatto bene l’ex sindaco Capizzi a sollevare la questione che senz’altro merita approfondimenti. Emerge comunque con tutta evidenza che ci sono gravissime responsabilità da accertare e rispetto alle quali chiedere conto e ragione a chi ne porta le maggiori colpe”.

Poi, Sanfratello chiede chiarezza: “Di certo sarebbe bene che dall’assessorato all’istruzione, a partire dall’assessore Rosanna Giannetto, facessero chiarezza su cosa sia accaduto. Ma temo che continuerà il mutismo di questi 5 anni. Noi non ci accontentiamo. Su questa vicenda bisognerà indagare a fondo. A partire dal prossimo Consiglio Comunale, bisognerà costituire una commissione d’inchiesta sul mancato sviluppo del progetto.

Chiediamo a tutte le forze politiche a partire dai candidati sindaco, di esprimersi fin da adesso perché tutto non venga dimenticato”.

Infine, la conclusione del candidato sindaco del PD: “Perdere 11 milioni di euro è una sconfitta, è il segno che le narrazioni fatte fino ad ora sono solo ricostruzioni artificiose per nascondere i fallimenti concreti e reali. Speriamo che sia giunto il tempo per cui sciatteria ed incapacità non siano più tollerate e vengano mandate a casa”.