Fratelli d’Italia, i consiglieri comunali e l’assessore Giannetto lasciano il partito

Santina Alduina, Pippo Lo Coco, Riccardo Oddo e Silvio Terzo “Non ci sono le condizioni di condivisione e fiducia per restare”

MONREALE, 25 maggio – I consiglieri comunali Santina Alduina, Pippo La Coco, Riccardo Oddo e Silvio Terzo e l’assessore comunale Rosanna Giannetto lasciano il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e il partito.

Spiegano così i motivi della loro scelta: “Non ci sono le condizioni di condivisione e fiducia per restare all’interno di un partito che compie scelte incomprensibili senza ascoltare il territorio i cittadini e chi li rappresenta. Candidare un sindaco in alternativa all’uscente Alberto Arcidiacono significa tradire il percorso che abbiamo compiuto insieme al primo cittadino e al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia. Significa svalutare il nostro lavoro quotidiano fra la gente e il valore della nostra esperienza e passione politica. Siamo persone libere, abituate al confronto e alla condivisione delle scelte. Non amiamo e mai ameremo imposizioni da Roma o da Palermo.

Abbiamo compreso che FDI non può più essere “casa nostra”. Il bene della nostra città e il futuro di questa amministrazione prima di tutto. Noi proseguiamo nel segno della continuità, ma anche con una visione prospettica, in seno alla compagine civica che sostiene Alberto Arcidiacono e accanto all’onorevole Marco Intravaia”.