L’Ars approva la manovra quater, ok anche a maxi-emendamento

Schifani: "Hanno vinto i siciliani". Galvagno: "Confronto utile"

PALERMO, 7 novembre – L'Ars ha approvato la manovra quater da 500 milioni di euro: 33 voti favorevoli, 19 contrari e 3 astenuti.

"Penso che questa sera abbiano vinto i siciliani, abbia vinto questo Parlamento per il lavoro fatto in 48 ore. E' stata una bella esperienza, anche se pesante - ha detto il governatore Renato Schifani rivolgendosi all'aula - C'è stata un'ottima interlocuzione su questa manovra e non mancherà certamente per la legge di stabilità. Mi sono arricchito partecipando al dibattito, mi sono confrontato anche con chi la pensa diversamente, ho conosciuto meglio alcune persone. Sono stati due giorni di arricchimento.

"Riconosco al presidente Schifani di avere dato la possibilità di un confronto diretto con tutte le forze politiche, senza alcuna forzatura - ha affermato il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno - Questa apertura penso sia utile per il futuro della Sicilia". SI è detto "estremamente soddisfatto" l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino. "In questa manovra c'è il 90% di spesa per investimenti, penso sia un risultato straordinario", ha affermato. (ANSA)