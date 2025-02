Questione lapide al cimitero, il Partito Democratico vuole una commissione d’inchiesta

“Servirà a capire meglio la problematica”

MONREALE, 5 febbraio – Non solo la questione di quelle presunte lapidi lasciate a copertura di un loculo, vuoto, ma la precaria situazione del cimitero monumentale in generale.

È questo il senso dell’intervento del gruppo consiliare del Partito Democratico, composto da Davide Mirto e Sandro Russo, che, con la presentazione di un ordine del giorno, chiede l’istituzione di un’apposita commissiona d’inchiesta. Al documento, però, non è da escludere, potrebbero aggregarsi anche altri consiglieri della maggioranza, possibilmente anch’essi desiderosi di fare chiarezza su una questione, sollevata dalla nostra testata, che ha molto colpito l’opinione pubblica.

“Considerati i fatti gravissimi avvenuti nei mesi scorsi presso il cimitero monumentale di Monreale - scrivono i consiglieri Dem – con lapidi di defunti che magicamente appaiono e scompaiono, lo stato di enorme criticità in cui versa il cimitero di Monreale ormai da qualche decennio con circa 150 salme che continuano a rimanere a deposito, deposito inaccessibile ai familiari per ovvi motivi di sicurezza e mancanza di igiene, i sottoscritti consiglieri comunali Sandro Russo e Davide Mirto, al fine di accertare i fatti avvenuti e per meglio capire la problematica generale che riguarda il cimitero di Monreale chiedono l’istituzione di una Commissione speciale di inchiesta come previsto dall’articolo 23, comma 1, dello statuto del comune di Monreale”.

“Abbiamo già presentato un’interrogazione e chiesto l’accesso agli atti – aggiungono Mirto e Russo – ma, a parte una labile dichiarazione dell’assessore ai Servizi cimiteriali, non abbiamo avuto alcuna risposta. L’ordine del giorno, che prevede il voto del Consiglio comunale, avrà quindi lo scopo di vedere chi realmente vorrà vederci chiaro su una vicenda inquietante e chi, invece, vorrà far finta di nulla”.