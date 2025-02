Energia, la Sicilia è la seconda regione per il più alto costo della luce

Caputo (Udc): “Servono correttivi dal Governo siciliano”

PALERMO, 23 febbraio – “Dopo la Sardegna, la Sicilia ha raggiunto il non invidiabile primato della Regione dove il costo dell’energia nel 2024 ha superato gli 848 euro per nucleo famigliare. (…)

(…) Un costo eccessivo che incide negativamente sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle a più basso indice di reddito e influisce in maniera pesante sui bilanci delle imprese siciliane, ed in particolare sulle piccole aziende a conduzione familiare e sulle imprese artigianali e sulle aziende agricole. Servono interventi immediati da parte del Governo siciliano al fine di contribuire alla diminuzione dei costi per l’utilizzo della energia elettrica al fine di sostenere gli sforzi di famiglie e aziende”

E’ quanto denunciato da Salvino Caputo, vicecoordinatore regionale dell’Udc in Sicilia che ha chiesto al Governo della Regione di individuare interventi per consentire la diminuzione degli altissimi costi dell’energia elettrica. “Durante l’ultima riunione dei dipartimenti regionali dell’Udc a Palermo – ha precisato Salvino Caputo – abbiamo registrato le preoccupanti dichiarazioni di alcuni rappresentanti dei comparti produttivi del mondo agricolo e in particolare dell’artigianato che hanno posto l’attenzione sugli insostenibili costi per l’approvvigionamento energetico che incide notevolmente sugli equilibri economici delle imprese.

Alcune aziende, in particolare quelle legate alle filiere dell’artigianato – ha sottolineato Caputo - hanno ridotto gli orari di lavoro e di produzione per contenere i costi energetici . E’ evidente che e’ giunto il momento che la Regione intervenga per adottare misure di contenimento dei costi dell’Energia per famiglie ed imprese”.

Nei prossimi giorni una delegazione dell’Udc chiedera’ un incontro con il Presidente della Regione e con l’assessore alle Finanze per sollecitare interventi per contenere i costi della energia in Sicilia, cosi’ come stanno facendo alcuni parlamentari regionali della Sadegna che stanno predisponendo un disegno di legge in favore di famiglie ed imprese.