Il nuovo gruppo di Forza Italia, alcuni consiglieri spiegano perchè

Decisive le interlocuzioni con il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e con il coordinatore regionale Marcello Caruso

MONREALE, 5 aprile – Prende forma in maniera concreta la costituzione del gruppo consiliare di Forza Italia, dopo l’annuncio dell’approdo al partito forzista del sindaco Alberto Arcidiacono.

A prendere posizione sono i consiglieri del gruppo della Nostra Terre, che assieme a Paola Naimi del gruppo misto, annunciano il loro futuro passaggio al partito.

Eletti al fianco dell'attuale sindaco Alberto Arcidiacono, come affermano in una nota – porteranno con sé l'esperienza maturata e i loro numerosi sostenitori. La decisione di aderire a Forza Italia, si legge, nasce dalla volontà di contribuire attivamente alla crescita e al rafforzamento del partito sul territorio per continuare a dare risposte concrete alle esigenze del territorio. Si arriva a un punto in cui il progetto civico deve dare spazio ad ideali di partito.

Fare parte di un partito nazionale non ci cambierà, né cambierà il nostro modo di amministrare, ma l'obiettivo è quello rafforzare la nostra azione con il supporto di amministratori regionali e nazionali per il bene della comunità”.

“La mia scelta – aggiunge Paola Naimi – è dettata da due motivazioni. Da un lato continuare a seguire il progetto politico avviato dal sindaco Alberto Arcidiacono, che continuerò a sostenere per le scelte future qualunque esse siano, un progetto che ha funzionato e ha dimostrato ampiamente che esiste la buona politica, fatta di risposte concrete, presenza attiva e voglia di governare con impegno ed instancabile entusiasmo. Dall'altro, un dialogo aperto circa un anno fa con il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che con il garbo che lo distingue, la sensibilità e schiettezza, la sua preparazione, presenza e vicinanza alla Sicilia e al nostro comune mi ha convinta a volere fare parte di un partito nazionale stabile e liberale, moderato e in continua crescita a livello regionale e nazionale".

"Il passaggio a Forza Italia " – commentano i consiglieri della Nostra Terra – segna un momento importante, ponderato e deciso dopo diverse interlocuzioni, avvenute con i vertici nazionali e regionali, in particolare negli incontri con il vice presidente della camera Giorgio Mule' e il segretario regionale Marcello Caruso. Per molti di noi è un ritorno nella casa dei moderati che ci permetterà di continuare l'azione politica con dei riferimenti nazionali e regionali vicini, sia per motivi personali che per affinità di ideali.

Il gruppo consiliare ha deciso in blocco di appoggiare con forza il percorso intrapreso dal sindaco, ritenendo la scelta più giusta che sicuramente porterà solo vantaggi alla nostra comunità vista la vicinanza delle istituzioni regionali e nazionali. I consiglieri Vittorino, Mannino e Tusa ringraziano il deputato regionale Gaspare Vitrano per la vicinanza e la fattiva collaborazione nell'intraprendere questo percorso dentro Forza Italia. Vicino alle fila di Forza Italia anche l'ex consigliere comunale Rosario Ferreri che in questa tornata ha deciso di non candidarsi.