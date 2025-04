Elezione del Consiglio metropolitano di Palermo, Pillitteri: “Per me sarà un grande onore”

È uno storico militante del partito e tra i primi ad averne rilanciato la presenza nel Comune di Monreale

MONREALE, 7 aprile – “Ringrazio sentitamente la Democrazia Cristiana per la fiducia accordatami. Essere candidato, a soli 34 anni, per un incarico di tale rilievo istituzionale rappresenta per me un grande onore, nonché una responsabilità che assumo con entusiasmo e determinazione”.

Lo afferma in una nota Flavio Pillitteri (nella foto), ufficialmente in corsa per un seggio al Consiglio Metropolitano di Palermo, tra le fila della Democrazia Cristiana. Storico militante del partito e tra i primi ad averne rilanciato la presenza nel Comune di Monreale, dove oggi ricopre il ruolo di Consigliere Comunale, Pillitteri sarà uno dei 18 candidati a rappresentare lo storico simbolo dello scudo crociato.

“Un sincero ringraziamento va anche ai tanti colleghi amministratori – aggiunge Pillitteri – che, in queste ore, hanno manifestato la volontà di costruire insieme un percorso politico serio e condiviso, volto a dare voce alle reali esigenze dei territori della Provincia di Palermo”.