Celebrato ieri il congresso cittadino del Pd: ecco come è andata

A breve il neo formato direttivo eleggerà il nuovo segretario

MONREALE, 28 maggio – Si è svolto ieri al Collegio di Maria, il congresso del Partito Democratico di Monreale, un appuntamento importante che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone tra uomini, donne e, in particolare, una forte presenza di giovani.

Un segnale incoraggiante di rinnovamento e coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella vita democratica del territorio. “Un momento di confronto e democrazia autentica – recita una nota – durante il quale gli iscritti hanno espresso il loro voto per scegliere chi dovrà rappresentarli. Le preferenze espresse hanno premiato Silvio Russo (primo eletto con 41 preferenze), seguito da Raimondo Burgio (38 preferenze) e Giuseppe Magnolia (27 preferenze).

La piccola distanza tra i candidati è il segno di una competizione sana, appassionata e pluralista. Adesso, il compito che ci attende è costruire una sintesi politica che sappia valorizzare tutte le sensibilità emerse, per guidare il partito in maniera unitaria, forte e coesa”.

È stato inoltre eletto il nuovo direttivo del circolo, composto da 32 membri: 12 componenti hanno sostenuto la candidatura di Silvio Russo, 12 quella di Raimondo Bugio e 8 quella di Giuseppe Magnolia. Sarà proprio questo direttivo, che si riunirà a breve, a eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico di Monreale. Una scelta che dovrà tener conto del mandato democratico espresso e della necessità di proseguire un percorso condiviso, nell’interesse esclusivo del partito e della comunità.

“Ribadiamo con forza - dice ancora la nota – che il vero avversario politico resta la destra, che nel nostro territorio continua ad avere un radicamento significativo. Proprio per questo è essenziale rafforzare il nostro impegno, lavorando insieme con responsabilità e spirito di servizio per offrire un’alternativa concreta e progressista alla cittadinanza. Il congresso di oggi è stato solo l’inizio: da domani inizia una nuova fase per il Partito Democratico di Monreale. Uniti, forti, determinati”.