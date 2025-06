Monreale, slitta l’elezione del nuovo segretario cittadino del PD

Rinviato il ballottaggio fra Silvio Russo e Raimondo Burgio

MONREALE, 11 giugno – Alla fine, la “fumata” non c’è stata: né bianca, né nera. Slitta infatti di qualche giorno la riunione del direttivo monrealese del Partito Democratico che si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio di ieri per procedere all’elezione del nuovo segretario cittadino.

Per quanto è dato sapere, la decisione del rinvio è scaturita a seguito dei rilievi mossi da diversi iscritti in merito alla procedura seguita per la convocazione dell’incontro, che non sarebbe stata pienamente conforme alle regole interne del partito.

Non rimane adesso che attendere che sia ufficialmente formalizzata - questa volta in maniera rituale - la data in cui si terrà il ballottaggio a scrutinio segreto fra i due candidati in campo, Silvio Russo e Raimondo Burgio. Al momento non ci sono ancora precise indicazioni in proposito: appare tuttavia probabile che la nuova convocazione del direttivo Dem possa arrivare entro pochi giorni.