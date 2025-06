Istituiamo uno sportello di ascolto per le donne vittime di violenza

Lo chiedono i consiglieri Madonia e Vittorino che presentano un ordine del giorno in aula

MONREALE, 13 giugno – Istituire uno sportello di ascolto e tutela per le donne vittime di violenza. Lo chiedono i consiglieri comunali de “La Nostra Terra”, Giusi Madonia (nella foto) e Mimmo Vittorino, che presentano un ordine del giorno da discutere in una prossima seduta dell’assemblea municipale.

I due consiglieri, che si rivolgono all’assessore ai Servizi sociali Riccardo Oddo, ritengono che l’iniziativa possa perseguire gli obiettivi di creare un luogo sicuro e confidenziale per le vittime, dove queste possano ricevere ascolto, sostegno e tutela, avvalendosi di adeguati supporti professionali.

Per realizzarlo, fanno sapere Madonia e Vittorino, occorre individuare, attraverso un attento monitoraggio, i soggetti a rischio violenza: psicologica, domestica ed economica che sia. I servizi sociali del comune, in questo caso, assieme agli altri enti preposti, potrebbero essere di grande importanza. L’iniziativa, inoltre, servirebbe, secondo i consiglieri, a fornire formazione e orientamento sugli strumenti e le risorse disponibili rivolti alle vittime di violenza, così come a promuovere la prevenzione e incoraggiare le vittime di violenza a denunciare gli abusi.