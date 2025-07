Partito Democratico, Raimondo Burgio è il nuovo segretario cittadino

“Ora una fase di ascolto e dialogo”

MONREALE, 4 luglio – Raimondo Burgio è il nuovo segretario del circolo del Partito Democratico di Monreale.

La sua elezione, avvenuta ieri al termine di un lungo percorso congressuale, rappresenta un momento significativo per la politica locale. Tre i candidati in corsa: Burgio, Silvio Russo e Giuseppe Magnolia. Dopo un primo confronto serrato, il ballottaggio ha visto prevalere Burgio su Russo, ottenendo la fiducia della maggioranza dei 129 tesserati del Circolo.

Un risultato che premia l’impegno personale del nuovo segretario ma anche il clima di partecipazione e confronto che ha caratterizzato l’intero congresso. Un momento di democrazia vissuto intensamente, in cui non sono mancate visioni diverse, ma tutte accomunate dall’obiettivo di rafforzare il ruolo del partito sul territorio.

Tra i primi auguri giunti a Burgio, spicca quello di Teresa Piccione, neoeletta segretaria provinciale del PD di Palermo. “L’elezione di Raimondo – ha dichiarato – è un segnale positivo di rinnovamento e di continuità. Un passo importante per ricostruire un rapporto forte tra il partito e la comunità”.

Raimondo Burgio porta con sé un profilo che unisce radici solide e visione moderna. Figlio di un ebanista, ha appreso fin da giovane i valori della manualità e della cura per il dettaglio. Dopo aver vissuto per oltre dieci anni in Veneto, dove ha maturato esperienza nel marketing strategico e nella gestione commerciale, è tornato nella sua Monreale con l’intento di mettere le proprie competenze al servizio della politica locale.

“Dobbiamo ripartire dall’ascolto, dal confronto costruttivo tra tutte le anime del partito – ha dichiarato Burgio subito dopo l’elezione – A Monreale serve un progetto politico solido e condiviso, capace di rispondere alle reali esigenze della comunità e di valorizzare tutte le sensibilità presenti nel nostro circolo”.

Una sfida impegnativa attende il nuovo segretario, in un contesto locale dove il bisogno di rinnovamento si intreccia con il desiderio di unità. Il primo passo sarà proprio quello di ricostruire un dialogo ampio, inclusivo e concreto.