Spremuti come limoni e abbandonati, ecco perché i residenti hanno deciso di diventare jatini

Signor direttore,

ho iniziato a tredici anni a fare campagna elettorale per i candidati del Movimento Sociale Italiano e da lì un crescendo di elezioni e ho imparato che, qualunque sia il risultato, va rispettata la volontà degli elettori.

Così come va preso atto che il 95 per cento degli elettori che si sono recati a votare per il referendum sui confini ha scelto di lasciare Monreale per farsi meglio amministrare dal Comune di San Giuseppe Jato. Adesso è il momento di valutare gli effetti urbanistici, economici e territoriali. Al momento perderemo oltre 500 mila euro di incassi tributari. Vanno via migliaia di ettari di territorio che vanno a implementare la estensione urbanistica del comune jatino. Ma gli ulteriori effetti nefasti li valuteremo quando arriveranno i trasferimenti regionali e statali.

È chiaro che una diminuzione territoriale e demografica determinerà come è noto una riduzione dei trasferimenti con una consistente ricaduta sui servizi e che probabilmente determinerà un aumento tributario. Dal punto di vista politico va dato atto che questa amministrazione passerà alla storia per avere perduto soldi, territorio e residenti. I quali, evidentemente, stanchi di versare tributi a un Comune che prende e non rende servizi hanno fortemente deciso di diventare jatini, portando via territori a forte destinazione agricola, vitivinicola e con molte aziende agroalimentari e zootecniche.

Da tempo i partiti di opposizione monrealesi avevano denunciato il fallimento della politica di gestione delle periferie lasciate in totale abbandono. E al di' la della facile retorica dei soliti affezionati, il risultato referendario è eloquente: ci avete abbandonati, spremuto come limoni, cercato solo in epoca elettorale e poi dimenticati. Certamente una bella pagina per il sindaco Siviglia che oggi si trova ad amministrare nuovi territori e incrementare le casse comunali e attendere nuovi trasferimenti di risorse.

Al contrario di chi "amministra" la nostra città, che deve fare i conti con un Comune più piccolo e più povero. Un’amministrazione che nulla ha fatto per invitare i cittadini di quei territori a restare a Monreale. Non valutando che siamo in presenza di un precedente gravissimo che può essere emulato da altri residenti di aree periferiche.

* ex sindaco di Monreale