Giovedì in Consiglio comunale si parla della gestione del servizio idrico

In agenda pure la comunicazione sul prelevamento dal fondo di riserva e diversi debiti fuori bilancio

MONREALE, 14 luglio – Si preannuncia una seduta dai grossi significati quella del Consiglio comunale convocato per giovedì 17 luglio 2025 alle 19,15 presso la sala “Biagio Giordano” del complesso monumentale.

Tra i temi più attesi all’ordine del giorno figura la discussione sulla gestione del servizio idrico, un argomento centrale per la comunità e destinato ad aprire il confronto tra maggioranza e opposizione su eventuali scelte future in merito all’efficienza, alla sostenibilità e al controllo del servizio.

Oltre a questo punto, il Consiglio affronterà anche una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, legati a recenti pronunce del Tribunale di Palermo e del Giudice di Pace. Si tratta di atti dovuti che derivano da contenziosi chiusi con sentenza e che richiedono ora la presa d’atto formale da parte dell’assemblea consiliare, come previsto dalla legge.

La seduta si aprirà con la consueta approvazione dei verbali della precedente riunione e con una comunicazione dell’amministrazione relativa a un prelevamento dal fondo di riserva, strumento previsto per far fronte a esigenze urgenti e impreviste.