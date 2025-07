Villa Savoia all’Inps, il Mosaico prende le distanze: “Serve ai giovani, non agli uffici”

Parla Roberto Gambino: “Dopo quanto accaduto serve restituire a Monreale spazi di aggregazione, cultura e partecipazione”

MONREALE, 18 luglio – A distanza di tre anni torna al centro del dibattito cittadino la questione della concessione in affitto di Villa Savoia all’Inps.

La proposta, avanzata nel 2022 dall’amministrazione Arcidiacono, sembrava essersi arenata, ma nelle ultime settimane è tornata d’attualità, riaccendendo le polemiche. A prendere posizione con fermezza è il movimento politico Il Mosaico, rappresentato dal suo portavoce Roberto Gambino, che critica aspramente l’idea di trasformare l’ex villa storica in sede istituzionale:

“Una scelta che non abbiamo mai condiviso – dichiara Gambino – per motivi storici, culturali e sociali. La vocazione di Villa Savoia è un’altra: è un bene identitario che dovrebbe tornare a essere un punto di riferimento per i giovani, non l’ennesimo edificio adibito a uffici pubblici”. Gambino rievoca anche un episodio personale che lo lega all’edificio: “Nel 1987, da segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana di Monreale, sotto l’amministrazione di Enzo Giangreco, promossi la bonifica del giardino abbandonato del Savoia e proposi all’amministrazione dell’epoca di trasformarlo in un centro culturale polivalente. Un progetto rimasto sulla carta, ma che oggi è più attuale che mai.”

A dare ulteriore peso alle sue parole è il recente fatto di cronaca avvenuto in via Benedetto D’Acquisto, a meno di cinquanta metri da Villa Savoia. “Dopo quanto accaduto – sottolinea Gambino – serve più che mai restituire a Monreale spazi di aggregazione, cultura e partecipazione. Villa Savoia potrebbe diventare un luogo di rinascita, non solo fisica ma anche sociale e civile. Serve speranza, serve visione”.

Il progetto di affitto, sostenuto dalla maggioranza nel 2022 – fatta eccezione proprio per Il Mosaico – sembra dunque destinato a incontrare una rinnovata opposizione. In un contesto in cui il dibattito pubblico torna a interrogarsi sul destino del patrimonio storico cittadino, il caso Villa Savoia si candida a diventare uno dei temi caldi dei prossimi mesi.