7 domande al sindaco sull’acqua a Monreale

Riceviamo e pubblichiamo...

MONREALE, 18 luglio – Sulla questione bollette domina il caos: purtroppo la vicenda è stata gestita male e le preoccupazioni sulla gestione del servizio idrico stanno crescendo.

Chiedere chiarezza non è un atto ostile. È, anzi, il primo passo per ricucire un rapporto tra istituzioni e cittadini che in troppe case oggi appare logoro. E noi manterremo coerentemente il ruolo di opposizione critica propositiva e che lavora per un governo alternativo. Chiedo ad Alberto Arcidiacono:

1. Chi ha gestito la cabina di regia durante il passaggio ad Amap?: perché non è stato nominato un referente per il servizio idrico nel cruciale momento del passaggio ad Amap?

2. Come procederà il trasferimento del personale interno ad Amap?: sono ormai trascorsi due anni e il problema del personale non è ancora stato risolto.

3. Dove e Quando ci sarà uno sportello Amap per il pubblico?: in quale plesso comunale è prevista l’apertura e possiamo accelerare questa soluzione che dipende dal Comune?

4. Aldilà delle bollette Conosce i disagi creati dalla scarsa erogazione di acqua?: Non avere l'acqua necessaria per le azioni più basilari, come lavarsi, è un problema serio che non può essere ignorato. Cosa risponde?

5. È stato chiesto un piano di investimenti per ammodernare la rete idrica? È possibile accettare che la città sia vittima di perdite, guasti e venga bucata tutti i giorni come un formaggio svizzero?

6. Come si sta affrontando il tema “Acqua per l’agricoltura”?: Le terre coltivate delle nostre campagne necessitano di acqua e ci chiediamo che azioni sono state coordinate con AMAP per utilizzare quel che viene riciclato dai nostri depuratori. Quando si potrà vedere normato e regolato l’uso della risorsa idrica nelle campagne affidato invece a un uso indiscriminato e spesso arbitrario?

7. Perchè si è atteso l’ultima settimana per intervenire sulla bollettazione? La città è rimasta nel limbo del “che fare” con bollette pazze tra le mani.

Attendiamo speranzosi risposte esaustive, doverose per rasserenare la nostra comunità. Cordialmente.

* Segretario cittadino del Partito Democratico