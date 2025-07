A Monreale il gruppo consiliare di Forza Italia è (finora) come l’«Isola che non c’è»

Le adesioni “azzurre” erano state annunciate ad aprile

MONREALE, 22 luglio – Tutti abbiamo sentito parlare dell’«Isola che non c’è», il luogo immaginario in cui agisce Peter Pan, personaggio ideato dallo scrittore e drammaturgo scozzese James Matthew Barrie.

Molti la ricordano anche cantata da Edoardo Bennato in uno dei brani più conosciuti del fortunato album “Sono solo canzonette” del 1980. E sembra che a Monreale ci sia qualcosa che la richiama alla memoria: la costituzione (finora immaginaria) del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

Agli inizi dello scorso aprile era stato annunciato l’ingresso nel movimento berlusconiano di molti amministratori ed esponenti politici locali, con in testa il sindaco Alberto Arcidiacono, che nell’occasione aveva dichiarato: «Sono certo che nel nostro territorio le radici di Forza Italia andranno in profondità di pari passo con l’adesione di numerosi consiglieri che daranno vita alla nascita del gruppo consiliare».

Ancora più entusiasta ed esplicito si era mostrato il parlamentare regionale Marco Intravaia: «Forza Italia oggi a Monreale è la forza politica più consistente, potendo contare su ben 10 consiglieri comunali, il vicepresidente e il presidente del consiglio, tre assessori, il vicesindaco e il sindaco». «Tutto molto bello» direbbe il compianto Bruno Pizzul.

Tuttavia ad oggi la situazione non appare del tutto chiara, né nettamente definita. Infatti, a distanza di quasi quattro mesi dall’annunciata “adesione di massa” a Forza Italia, il gruppo consiliare “azzurro” non è stato ancora ufficialmente costituito. È quindi inevitabile che ci si interroghi su cosa stia accadendo.

Si può pensare che questa vicenda, in realtà, non nasconda nulla di misterioso e che il formale transito in Forza Italia dello stuolo di consiglieri comunali a cui faceva riferimento Intravaia sia soltanto una questione di tempo. È probabile che si tratti solo di un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, nulla di preoccupante: non resta allora che attendere pazientemente. D’altronde, come diceva lo scrittore marocchino Driss Chraïbi, «la pazienza può far germogliare delle pietre, a condizione di saper aspettare».