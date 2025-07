Pioppo senz’acqua, la consigliera Madonia invoca l’intervento del prefetto. Russo: “Ma non era tutto sotto controllo?

“Ora si uniscano le forze per risolvere davvero. Il disagio dei cittadini non ha colore politico”

MONREALE, 24 luglio – “Pioppo è ancora senz’acqua, e la rabbia cresce. Da domenica diverse famiglie della frazione sono alle prese con rubinetti a secco o con una fornitura idrica ridotta al minimo, in piena estate e sotto un sole cocente”.

Ad affermarlo è il consigliere comunale del Partito Democratico, Sandro Russo (nella foto), che oltre a sottolineare il disservizio, punta il dito contro l’intervento della consigliera comunale, Giusi Madonia, autrice nei giorni scorsi di un intervento sulla nostra testata, invocando, se necessario, l’intervento del prefetto per risolvere la problematica.

“Proprio lei – scrive Russo – che fino a pochi giorni fa in Consiglio comunale difendeva l’amministrazione, affermando che la situazione dell’Amap fosse sotto controllo, ora lancia un ultimatum: “O l’AMAP interviene subito, oppure mi rivolgerò al Prefetto”. Una dichiarazione che suona come un campanello d’allarme per la stessa giunta che lei rappresenta.

In una PEC inviata all’azienda, la consigliera ha chiesto un incontro urgente e sopralluoghi congiunti a Pioppo per verificare le cause del disservizio. Si sospettano perdite nella rete o pressioni troppo basse che impediscono all’acqua di raggiungere le abitazioni, soprattutto quelle in collina o ai piani alti.

La minaccia del ricorso al Prefetto è un atto istituzionale forte. Non solo perché certifica il fallimento dell’amministrazione nel garantire un servizio essenziale, ma anche perché smentisce in modo palese le rassicurazioni che lei stessa, poco tempo fa, aveva dato in aula. Quando le denunce arrivavano dall’opposizione, la narrazione era che tutto fosse sotto controllo, che il sindaco e l’assessore stessero già lavorando per risolvere la situazione.

Oggi invece scopriamo che il servizio idrico è “peggio di prima”, e che persino una consigliera della maggioranza non crede più nelle rassicurazioni dell’assessore. Anzi, di fatto, le sue parole sono una sfiducia politica indiretta verso lo stesso assessore a cui aveva espresso sostegno.

Ma se da questa contraddizione può nascere qualcosa di utile, allora ben venga. La denuncia della consigliera Madonia può – e deve – essere l’occasione per unire le forze tra maggioranza e opposizione, superando logiche di schieramento e cercando insieme soluzioni concrete per i cittadini. Se il fine comune è davvero quello di garantire il diritto all’acqua, allora serve collaborazione, chiarezza e determinazione. Senza strumentalizzazioni.

Uniti, con una sola voce, possiamo pretendere da AMAP risposte immediate e impegni verificabili. Perché il disagio dei cittadini non ha colore politico, e l’acqua non può aspettare”.