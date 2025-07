I cittadini non si ingannano con finte raccolte firme e sportelli fantasma

Riceviamo e pubblichiamo...

Gentile Direttore,

nelle ultime ore ho ricevuto numerose telefonate che mi segnalavano l'articolo pubblicato su questa testata, contenente le dichiarazioni del consigliere Russo.

Purtroppo, ho poco tempo da dedicare ai social, soprattutto in questi giorni in cui sento il dovere di seguire da vicino gli interventi degli operai e di stare accanto alle famiglie in difficoltà.

Approfitto di una breve pausa per rispondere e le sarei grata se potesse pubblicare integralmente questa mia replica. Premetto sin da subito che sarà l'ultima, poiché non intendo più permettere al consigliere Russo di trascinarmi in dinamiche che non mi interessano e che non servono ai cittadini.

Se avesse trascorso anche solo mezz'ora nella frazione, si sarebbe reso conto di quanta presenza sia necessaria.

Andando con ordine: la richiesta che ho inoltrato ad AMAP è la naturale conclusione del ragionamento iniziato durante l'ultimo consiglio comunale, richiesto da me insieme ai colleghi Vittorino Naimi e Giardi, esattamente per mettere in evidenza le criticità e, soprattutto, per esprimere la volontà di pretendere da AMAP un servizio all'altezza del bene che deve gestire.

Se il consigliere Russo avesse ascoltato e seguito il dibattito in aula, avrebbe compreso quanto da me espresso. In ogni caso, gli invierò il file del mio intervento, facilmente reperibile online.

Detto ciò, mi sarebbe piaciuto registrare la presenza del consigliere Russo durante questi giorni allo sportello ufficiale, e non a quello orientativo, strumentale e politico che voleva il PD. Capisco, però, che scrivere romanzi di fantasia richiede tempo.

Per quanto riguarda la presunta crisi interna alla maggioranza, vorrei tranquillizzarlo: non esiste. Sia il sindaco che l'assessore Oddo stanno lavorando senza sosta per garantire vicinanza e chiarezza ai cittadini, mettendosi al servizio 24 ore su 24, e per questo li ringrazio.

Infine, vorrei dire al consigliere Russo che, se dovesse terminare di scrivere il suo romanzo di fantascienza in tempo e volesse raggiungermi nei luoghi interessati dall'attuale criticità, può farlo serenamente, sempre che conosca la strada.

Cordialmente.

* Consigliera comunale