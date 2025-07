Incendi in Sicilia, il PD di Monreale lancia un appello al sindaco: “Serve un piano straordinario, ora”

“Serve una risposta strutturata, concreta, immediata”

MONREALE, 29 luglio – Il Gruppo Consiliare e la Sezione del Partito Democratico di Monreale lanciano un appello urgente al sindaco affinché si attivi immediatamente presso il Presidente della Regione, Renato Schifani, per affrontare con decisione l’emergenza incendi che sta devastando il territorio siciliano.

Negli ultimi giorni, i roghi hanno interessato non solo boschi e riserve naturali di inestimabile valore, ma anche aree residenziali, aziende agricole, strutture turistiche e attività produttive. Il danno, evidenzia il PD, non è soltanto ambientale, ma colpisce duramente anche l’economia e il tessuto sociale. Ogni ettaro di macchia mediterranea che brucia rappresenta una perdita irreversibile per l’equilibrio idrogeologico e climatico della regione, oltre a mettere in serio pericolo la sicurezza delle comunità locali.

Secondo i Democratici, l’azione politica non può più limitarsi a interventi frammentari o emergenziali. Serve una risposta strutturata, concreta, immediata. L’appello rivolto al Sindaco include la richiesta di farsi portavoce di un piano straordinario antincendio per tutta la provincia di Palermo, con particolare attenzione alle aree ad alto rischio come Monreale. Viene inoltre sottolineata l’urgenza di potenziare il numero di giornate lavorative dei forestali, che oggi operano spesso in modo intermittente, nonostante rappresentino un presidio essenziale per la prevenzione e il primo contenimento degli incendi.

Il Partito Democratico chiede anche un rafforzamento immediato del Corpo Forestale e della Protezione Civile, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie in uomini e mezzi, e la costituzione di un tavolo regionale permanente con i sindaci dei comuni montani e collinari, per coordinare in modo efficace la gestione dell’emergenza incendi. Superare la logica degli interventi “spot” è, secondo il PD, l’unica via per affrontare una crisi che si ripete con puntualità drammatica ogni estate.

All’interno dello stesso documento, viene richiesto al Sindaco un report dettagliato sull’utilizzo dei droni acquistati dal Comune per la sorveglianza del territorio e la prevenzione incendi. Il PD sollecita trasparenza sull’effettivo impiego dei dispositivi: dalle giornate e fasce orarie di attività, alle aree sorvolate, fino alle eventuali situazioni critiche segnalate alle autorità competenti, accompagnate da una valutazione sull’efficacia operativa del sistema.

“Monreale, per la sua estensione territoriale, il suo patrimonio naturalistico e la sua vulnerabilità, non può restare spettatrice inerte”, si legge nell’appello. “È tempo di assumere un ruolo guida. Non per protagonismo, ma per responsabilità verso la comunità”.

Il Partito Democratico di Monreale conclude dichiarando la piena disponibilità a collaborare, a tutti i livelli istituzionali, per sostenere ogni iniziativa utile alla tutela del territorio e alla protezione della vita umana. “Non c’è più tempo per rinvii: serve una strategia chiara, coordinata e multilivello. Serve adesso”.