Monreale, il PD contro il nuovo appalto rifiuti: “Più costi, stessi servizi”

I Dem esprimono preoccupazione pure sul futuro dei dipendenti

MONREALE, 12 agosto – Un affidamento più oneroso, senza alcun miglioramento della qualità. È questa la dura accusa che il Partito Democratico di Monreale rivolge alla delibera approvata dall’amministrazione comunale per il nuovo appalto della raccolta differenziata.

Secondo il PD, la scelta penalizza cittadini, ambiente e lavoratori, trasformandosi in un “paradosso amministrativo”. “Si aumenta la spesa ma non si migliora il servizio – afferma il consigliere Sandro Russo –. Dove sono le innovazioni? Dove i sistemi di raccolta più efficienti? Sulla carta tante promesse, ma nei fatti nulla di nuovo. Percorsi, modalità e tipologia di raccolta restano gli stessi. L’unica differenza è il prezzo, più alto, e a pagarne le conseguenze sono anche i lavoratori”.

Proprio gli operatori ecologici, spiega il capogruppo Davide Mirto, restano in una situazione di incertezza. “Oggi lavorano 30 ore settimanali, domani forse 36. Ma quando? E con quali condizioni? Nel bando non c’è chiarezza. Ho parlato con alcuni di loro e sono preoccupati: non sanno cosa li aspetta. E noi pretendiamo che continuino a svolgere bene il loro compito?”.

Il PD ricorda che gli addetti alla raccolta rifiuti garantiscono un servizio essenziale per la salute pubblica, spesso con stipendi vicini alla soglia di povertà per famiglie monoreddito. “Se vogliamo un servizio migliore – sottolinea Mirto – dobbiamo partire dal rispetto e dalla valorizzazione di chi lavora ogni giorno sotto il sole e con le mani nei rifiuti”.

Il vicesegretario cittadino, Giuseppe Magnolia, punta il dito contro quella che definisce una gestione “a singhiozzo”: “Si ragiona sempre per emergenze, si bandiscono le gare e poi si fanno affidamenti extra per ciò che non era stato previsto. Una gestione frammentata che costa di più e rende meno. Lo dimostrano gli affidamenti diretti degli ultimi anni per servizi che avrebbero dovuto essere inclusi nell’appalto principale”.

Per il PD, i cittadini hanno il diritto di sapere perché devono pagare di più per ricevere lo stesso servizio, di vedere miglioramenti concreti e di sapere che i lavoratori siano trattati con dignità. “Non è populismo – concludono i rappresentanti del partito – ma buon senso e controllo democratico. Continueremo a vigilare su ogni delibera e su ogni spesa, perché Monreale merita trasparenza ed efficienza”.