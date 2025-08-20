Remunero, la promessa mancata

Burgio (PD): “La promessa si è presto dissolta lasciando dietro di sé soltanto disillusione e cittadini confusi”

MONREALE, 20 agosto – «Remunero si è rivelata per quello che era sin dall’inizio: un’operazione di marketing mascherata da innovazione sociale».

Con queste parole Raimondo Burgio (nella foto), segretario cittadino del Partito Democratico, torna a criticare duramente l’amministrazione Arcidiacono, riportando l’attenzione su uno dei progetti che più hanno fatto discutere negli ultimi anni.

Era il novembre 2021 quando la giunta presentava Remunero come una “rivoluzione”: la restituzione del 100% della TARI a cittadini e imprese attraverso una card, accompagnata da slogan sull’“economia circolare” e i “cittadini virtuosi”. Secondo Burgio, però, quella promessa si è presto dissolta lasciando dietro di sé soltanto disillusione e cittadini confusi, «incapaci persino di capire come ottenere i rimborsi annunciati».

Il segretario del PD denuncia inoltre l’attuale paradosso nella gestione dei rifiuti: «Gli appalti costano sempre di più, mentre il servizio resta identico a se stesso. Spendiamo di più per avere lo stesso risultato. È un talento davvero singolare».

Burgio richiama poi l’attenzione sulle condizioni degli operatori ecologici, «concittadini costretti a lavorare con contratti da 30 ore settimanali, in condizioni che mortificano la dignità del lavoro. Non sono fantasmi da ignorare, ma persone che garantiscono un servizio essenziale tra mille difficoltà». Per il segretario cittadino del Partito Democratico, Remunero è oggi «il simbolo di un fallento amministrativo che ha eroso la fiducia della comunità. Quella che doveva essere una rivoluzione si è rivelata soltanto un’illusione».