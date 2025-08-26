Troppe tensioni e divisioni tra i partiti danneggiano la Sicilia

Terrana e Caputo (Udc) "Un invito ai Cattolici ad un maggiore impegno in politica"

PALERMO, 26 agosto – "Da tempo condividiamo gli inviti di diversi autorevoli esponenti della Chiesa di varie diocesi, ed in ultimo della Conferenza Episcopale Siciliana per un maggiore e diretto impegno dei cattolici nella Politica attiva.

I valori propri del cattolicesimo e la visione naturalmente moderata di chi è impegnato da sempre nelle strutture della Chiesa oggi sono fondamentali per riqualificare la politica come valore necessario per la tutela della dignità umana, della difesa dei valori della vita e per rimettere l'uomo al centro del dibattito politico e sociale".

Ad affermarlo Decio Terrana e Salvino Caputo rispettivamente segretario e vice segretario regionale dell' Udc in Sicilia. "Il ruolo dei cattolici in Italia ed in particolare in Sicilia, è sempre stato caratterizzato da una presenza storica fondamentale e ha rappresentato il valore di un attore significativo nella vita quotidiana e culturale attraverso le sue istituzioni (chiese, diocesi) e le pratiche religiose.

Il cattolicesimo, diffusosi precocemente sull'isola, ha contribuito a forgiare l'identità siciliana e continua a rappresentare una forza sociale e spirituale, con un'ampia rete di parrocchie e fedeli. In questo momento di forte tensioni e divisioni tra i partiti e le complesse dinamiche che investono il governo regionale, unitamente al un contesto geopolitico caratterizzato da guerre e con tensioni tra i Stati,oggi più che mai consideriamo - hanno affermato Terrana e Caputo - la partecipazione diretta del mondo cattolico dal volontariato e dal sociale alla politica attiva e militante per apportare valori ed entusiasmo principalmente tra le giovani generazioni.

La manifestazione delle prossime settimane a Roma costituirà il palcoscenico autorevole per rinnovare il nostro invito al mondo cattolico cui il nostro Partito da sempre è vicino”.