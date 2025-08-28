“Salme a deposito? L’odore della campagna elettorale gioca brutti scherzi”

Dura replica del gruppo “La Nostra Terra” alle dichiarazioni di Caputo

MONREALE, 28 agosto – Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Salvino Caputo, ex sindaco di Monreale, sulla precaria situazione cimiteriale, che non hanno risparmiato polemiche nei confronti dell’attuale amministrazione comunale.

A stretto giro di posta arriva, infatti, la replica al vetriolo del gruppo “La Nostra Terra”, quello che in Consiglio comunale è la diretta espressione del sindaco Alberto Arcidiacono.

“Caputo, non conosce la normativa – l’incipit del duro comunicato del gruppo – Un fatto grave per un avvocato che ha fatto il sindaco, l’onorevole ed il segretario di un numero di partiti di cui abbiamo perso il conto”.

“Non possiamo rimanere in silenzio – prosegue la nota – in quanto riteniamo che lo stesso, sicuramente per semplice ignoranza, parli di cose che purtroppo la legge non consente. Certo stride un po’ con la professione di Caputo che parla di campi di inumazione laddove la legge non ne consente la realizzazione. Troppo facile screditare sempre l’operato altrui ma è altrettanto facile sbagliarsi quando si è accecati da livore politico come in questo caso.

L’assessore Oddo, che ha la responsabilità dei servizi cimiteriali – scrivono ancora i consiglieri de La Nostra Terra – sta facendo un grande sforzo per dare degna sepoltura a quanti ancora purtroppo sono in attesa e la dimostrazione sta nella realizzazione del terzo campo di inumazione da circa 100 posti, che consentirà di risolvere definitivamente il problema. Cosa che Caputo avrebbe potuto vedere se fosse andato al cimitero monumentale, piuttosto che cercare scoop giornalistici dalla sedia del suo studio.

Ci sono temi molto delicati - concludono rincarando la dose i consiglieri – che dovrebbero essere affrontati con onestà e serietà piuttosto che con quella malevolenza di chi dopo 40 anni di politica prova ancora a convincere di essere l’unico custode di ogni rimedio. Purtroppo l’odore della campagna elettorale gioca brutti scherzi”.