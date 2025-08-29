Questione cimitero, la Dc: “Impegno quotidiano e non sterili polemiche”

“Monreale ha da tempo rialzato la testa. I cittadini lo hanno dimostrato chiaramente con il largo consenso ottenuto alle ultime elezioni amministrative”

MONREALE, 29 agosto – “Negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi comunicati che, in maniera ripetuta, mirano a sminuire l’operato dell’amministrazione comunale. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello dell’ex sindaco Salvino Caputo sulle problematiche cimiteriali”.

Comincia così l’intervento del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, che decide di partecipare al botta e risposta avviato ieri proprio da Caputo, cui aveva fatto seguito la replica del gruppo consiliare de “La Nostra Terra”.

“Siamo convinti – dicono ancora i consiglieri democristiani Ignazio Zuccaro, Flavio Pillitteri, Valeria Giardi, Giovanni La Corte e Antonella Romano – che sia fin troppo facile trovare spunti polemici quando ci si confronta con un’amministrazione che ha sempre avuto come obiettivo principale quello di “fare”, concretamente e quotidianamente.

La Democrazia Cristiana, fin dalla sua ricostituzione, – proseguono – ha messo al centro la volontà di riportare il linguaggio della buona politica, fondata sul dialogo costruttivo e sul confronto leale, anche con chi si pone in maniera alternativa all’attuale maggioranza. Tuttavia, le argomentazioni utilizzate da alcune voci dell’opposizione non sembrano andare in questa direzione: piuttosto, appaiono tese ad alimentare malcontento, dipingendo una città diversa da quella reale.

Per questo motivo invitiamo il nostro collega e amico, l’assessore Oddo, a non dedicare tempo a comunicati che non meritano attenzione, e a continuare invece il prezioso lavoro che sta svolgendo per migliorare i servizi cimiteriali, senza sottrarre energie al suo impegno quotidiano.

Monreale ha da tempo rialzato la testa. I cittadini lo hanno dimostrato chiaramente con il largo consenso ottenuto alle ultime elezioni amministrative. Non saranno certo sterili polemiche a mutare la visione di una comunità che ha ben chiaro il percorso di crescita e sviluppo intrapreso.

La Democrazia Cristiana – concludono gli esponenti DC – continuerà a svolgere con determinazione il proprio ruolo all’interno dell’amministrazione, portando idee, proposte ed energie che affondano le radici nella tradizione dei moderati e del popolarismo europeo, con l’unico obiettivo di servire la città e i suoi cittadini”.