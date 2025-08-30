Polemiche sul cimitero, “Marco Intravaia per Monreale”: “Non ci interessa chi cerca visibilità, ma risolvere il problema”

Il capogruppo Silvio Terzo: “Grande apprezzamento per il lavoro dell’assessore Oddo che interpreta il sentire di tutto il gruppo”

MONREALE, 30 agosto – “Concordiamo con l’avvocato Salvino Caputo e, più ancora, con il grande poeta Ugo Foscolo sul rispetto dovuto ai defunti quale parametro su cui si misurano la nascita e il grado di civiltà di un popolo”.

Anche la lista “Marco Intravaia per Monreale”, per bocca del suo capogruppo, Silvio Terzo (nella foto), interviene nella polemica sulla questione cimiteriale.

“Siamo tanto convinti di questo principio - si legge in una nota – da averne fatto una delle nostre priorità e uno dei principali punti programmatici dell’Amministrazione Arcidiacono. E, infatti, per risolvere l’annoso problema delle bare a deposito, gli uffici hanno lavorato alacremente per predisporre il nuovo campo di inumazione, che sarà ultimato a breve e consentirà di risolvere l’emergenza. A noi non interessano le sterili polemiche e chi va a caccia di visibilità, ma dare risposte concrete ai cittadini. Ben vengano il dibattito sui temi nevralgici per la comunità e il contributo di tutti coloro che hanno a cuore la nostra città”.

“A nome di tutti i miei colleghi di gruppo - ha dichiarato il capogruppo Silvio Terzo - vorrei esprimere il nostro ringraziamento all’assessore ai Servizi cimiteriali Riccardo Oddo per il suo lavoro instancabile nell’affrontare le questioni inerenti alle sue deleghe, interpretando il sentire di tutto il gruppo verso una tematica alla quale tutti teniamo insieme ai cittadini”.