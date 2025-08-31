Monreale, il PD chiede verifiche sull’utilizzo dei fondi pubblici per Villa Savoia

La locazione all’Inps non sarebbe conforme alle finalità individuate per l’immobile

MONREALE, 31 agosto – Il Partito Democratico di Monreale attiva controlli e verifiche in merito alla gestione di Villa Savoia, immobile recentemente ristrutturato con un investimento di circa 300mila euro provenienti da fondi europei e comunali.

Secondo i rappresentanti del PD, guidati dai consiglieri comunali Sandro Russo e Davide Mirto e dal segretario cittadino Raimondo Burgio, la destinazione attuale dell’edificio – concesso all’INPS per un canone annuo di circa 50mila euro – non sarebbe conforme agli obiettivi fissati nei finanziamenti ricevuti. Tali risorse, infatti, secondo i Dem, vincolerebbero l’utilizzo della struttura, almeno fino al 2030, ad attività di aggregazione per le associazioni locali, come visitor center UNESCO e spazio a servizio della comunità.

Il gruppo democratico ha inviato richieste di chiarimento al GAL Terre Normanne, al Dipartimento Regionale Agricoltura, all’INPS e al Consiglio Comunale, sostenendo che l’accordo stipulato con l’ente previdenziale potrebbe violare i vincoli europei legati al progetto di riqualificazione.

“È necessario garantire che i soldi pubblici vengano spesi nel rispetto delle regole e delle finalità dichiarate”, sottolineano i consiglieri.

Il PD, inoltre, critica il silenzio della maggioranza consiliare sulla vicenda, ribadendo la volontà di continuare a vigilare sulla gestione delle risorse e sugli impegni assunti dall’amministrazione.

La questione sarà al centro del dibattito politico cittadino nelle prossime settimane, con i democratici che chiedono chiarezza e trasparenza sull’utilizzo di uno degli edifici storici più significativi di Monreale.