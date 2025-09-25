L’assistenza igienico personale è un diritto, non un optional. Russo: “E’ inaccettabile”

“Non parte il servizio di assistenza per gli alunni con disabilità. A rischio pure posti di lavoro”

MONREALE, 25 settembre – “È inaccettabile che, a distanza di settimane dall’inizio dell’anno scolastico, i servizi di assistenza igienico-personale per i bambini e i ragazzi con disabilità non siano ancora attivi nelle scuole tranne che per i casi gravissimi”.

Lo afferma il consigliere comunale, Sandro Russo (PD) a proposito dell’assistenza igienico personale destinata agli studenti con problemi di disabilità. “Parliamo di un diritto fondamentale – aggiunge Russo – non di un “optional”: garantire dignità, autonomia e inclusione a chi ha necessità reali e quotidiane non dovrebbe mai essere messo in discussione.

Il Comune non può pensare di risparmiare proprio sulla pelle dei più fragili, mentre le risorse vengono spesso sprecate in altri settori meno urgenti. Tagliare sull’assistenza significa negare pari opportunità, discriminare e scaricare sulle famiglie un peso enorme.

Chiediamo con forza – dice ancora Russo – che questi servizi vengano immediatamente attivati e garantiti in modo continuativo con gli stessi standard qualitativi e di efficienza con cui sono stati assicurati negli anni scorsi con l’utilizzo di personale altamente specializzato che da trenta anni con il proprio lavoro ha garantito il diritto allo studio a generazioni di bambini e bambine con disabilità.

Anche queste lavoratrici hanno il diritto di poter continuare a svolgere il proprio lavoro e portare un pezzo di pane a casa. I bambini e le loro famiglie – conclude Russo – non possono aspettare ancora: il rispetto e la tutela della persona vengono prima di tutto, pertanto, al fine di cercare una soluzione al problema chiediamo insieme alle lavoratrici e alle famiglia degli studenti un incontro immediato con il sindaco Arcidiacono”.