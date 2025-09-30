Lunedì prossimo nuova seduta del Consiglio comunale: bilancio consolidato e imposte i temi caldi dell’aula

In agenda il bilancio consolidato 2024

MONREALE, 30 settembre – Il Consiglio comunale si prepara a tornare in aula. L’appuntamento è fissato per lunedì 6 ottobre alle 18, nella sala “Biagio Giordano” del complesso monumentale.

La seduta, convocata in forma ordinaria dal presidente Marco Intravaia, sentita la conferenza dei capigruppo, avrà un ordine del giorno denso di questioni destinate a incidere direttamente sulle tasche dei cittadini e sulla gestione del patrimonio comunale.

Dopo le consuete formalità iniziali, con la lettura e l’approvazione dei verbali precedenti, i lavori entreranno subito nel vivo con il bilancio consolidato dell’esercizio 2024. Un passaggio tecnico ma fondamentale, che consentirà all’amministrazione di fare il punto sulla gestione finanziaria complessiva dell’ente e delle partecipate.

Non mancheranno poi i capitoli più attesi e delicati: la conferma delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e dell’IMU per il 2026, insieme al regolamento e alle tariffe dell’imposta di soggiorno. Un pacchetto di provvedimenti che, in sostanza, andrà a definire il quadro fiscale per il prossimo anno, toccando direttamente cittadini, proprietari di immobili e operatori del settore turistico.

Altro tema centrale sarà l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con la verifica delle aree disponibili e dei relativi prezzi di cessione. A chiudere, il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi sul Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2026-2028, uno strumento attraverso il quale l’ente punta a razionalizzare e, in alcuni casi, monetizzare parte dei propri beni. Una seduta, quindi, che si annuncia tutt’altro che formale, con scelte destinate a pesare sulla vita amministrativa e finanziaria della città.