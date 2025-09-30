Monreale senza aree artigianali: Caputo (Udc) chiede interventi per lo sviluppo

Amministrazione e Consiglio comunale devono ritenere prioritaria la questione

PALERMO, 30 settembre – A Monreale non esistono aree destinate all’insediamento di attività artigianali e industriali, e questo – secondo diversi operatori economici – rappresenta oggi uno dei principali ostacoli allo sviluppo del territorio.

La mancanza di spazi adeguati costringe molti imprenditori a limitare i progetti di investimento o, nei casi più complessi, a rinunciare del tutto a nuove iniziative.

La questione è stata sollevata da Salvino Caputo, vice segretario regionale dell’Udc in Sicilia, al termine di una serie di incontri politici e organizzativi svoltisi nelle scorse settimane insieme a imprenditori, artigiani e rappresentanti delle categorie produttive. «Ho raccolto – ha spiegato Caputo – la disponibilità di diversi operatori a investire a Monreale o ad ampliare le loro attività, ma l’assenza di aree produttive impedisce ogni seria pianificazione imprenditoriale».

Per l’esponente dell’Udc la priorità è chiara: «L’amministrazione e il Consiglio comunale devono affrontare questo tema con senso di responsabilità. Comprendo che si tratti di scelte complesse da integrare con il Piano regolatore generale – ha sottolineato – ma si tratta di interventi strategici: creano occupazione, attraggono investimenti e favoriscono un rilancio imprenditoriale che non può basarsi quasi esclusivamente sull’edilizia».

Oggi molti artigiani e piccole imprese, ha aggiunto Caputo, operano all’interno del tessuto urbano con inevitabili difficoltà logistiche e ambientali. «Chi vorrebbe ampliare la produzione – ha detto – non ha spazi a disposizione ed è costretto a rinunciare. Per questo credo sia necessario che l’Amministrazione dia priorità assoluta alla creazione di aree industriali e artigianali nel territorio di Monreale».