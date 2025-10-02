Il Pd ancora all’attacco: ‘”Amministrazione inadeguata, bilancio da bocciare”

Burgio: “Il flop di prevenzione incendi, gestione idrica, servizi ai cittadini, politiche sociali e vicenda Savoia”

MONREALE, 2 ottobre – Prevenzione incendi, gestione idrica, servizi ai cittadini, politiche sociali e la vicenda Savoia. Sono tanti gli argomenti presi in esame dal segretario del circolo cittadino del Partito Democratico, Raimondo Burgio che interviene con un’altra dura nota contro l’amministrazione comunale.

Secondo il PD, l’utilizzo dei droni per il contrasto agli incendi sarebbe stato presentato come “strumento risolutivo” ma in realtà avrebbe avuto un impatto marginale: “I roghi sono stati domati grazie ai controlli ordinari e al lavoro dei vigili, non con la tecnologia”.

Critiche anche sulla gestione dell’acqua: “Tariffe elevate e poca trasparenza. La convenzione con AMAP è stata affrontata senza tutele per i cittadini”.

Sul fronte dei servizi, il Partito Democratico sottolinea il “dato politico” del referendum che ha portato centinaia di residenti a passare al comune di San Giuseppe: “Non si cambia residenza per caso, ma perché altrove i servizi sono migliori”. La gestione dei rifiuti viene definita “un settore ancora instabile, con sprechi e controlli insufficienti”.

Non mancano rilievi sulle politiche sociali: “Agli anziani arrivano poche risorse. Sono stati spesi 70 mila euro per un ente esterno, mentre il centro aggregativo comunale resta in difficoltà”. Riguardo agli immigrati, il PD denuncia “assenza di politiche di integrazione e scarsa conoscenza del fenomeno da parte dell’amministrazione”.

Infine, sul caso Savoia, il segretario parla di “scelte poco chiare” e chiede maggiore trasparenza nella gestione del bene. “Il bilancio di questa amministrazione è insufficiente – conclude –. Non servono proclami o soluzioni tampone: la città ha bisogno di una nuova stagione politica che metta al centro i servizi e i diritti dei cittadini.