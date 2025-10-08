Monreale, passa in Consiglio comunale il nuovo piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobili

Previsti oltre 13,7 milioni di euro tra vendite e valorizzazioni immobiliari

MONREALE, 8 ottobre – Il Consiglio comunale di Monreale ha approvato il nuovo piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2026-2028.

Il provvedimento è passato in aula con 19 voti favorevoli e uno contrario, quello del consigliere Davide Mirto. Il piano – nelle intenzioni dell’amministrazione – rappresenta un importante strumento di programmazione per la gestione e la valorizzazione del patrimonio comunale, con l’obiettivo di razionalizzare i beni non più strumentali all’attività amministrativa e di generare conseguenzialmente nuove risorse economiche.

Tra i beni inseriti nel piano l’ex mobilificio Mulè: (quasi 900 mila euro la valutaizone), immobili di uso comune: ( 216 mila euro), terreni: per quasi 10 milioni di euro, alloggi popolari (1.9 milioni), lotti di terreno in zona VL (del cosiddetto 30%, per 625 mila euro) e diritti di superficie: (114 mila euro).

L’amministrazione ha specificato che il piano tiene conto delle vendite già concluse negli anni precedenti e prevede l’aggiornamento dell’elenco dei beni ancora da alienare, con la rimozione dai futuri bandi di quelli già ceduti.

Il piano in precedenza aveva ricevuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente Pietroantonio Bevilacqua e del collegio dei revisori.