Madonia e Vittorino: “Gli uffici avviino progetti concreti per realizzare orti pubblici"

"Da suoli degradati ad aree verdi: un’opportunità da cogliere per Monreale"

MONREALE, 15 ottobre – “Accogliamo con grande favore il bando di milioni di euro pubblicato dalla Regione Siciliana per la rinaturalizzazione dei suoli degradati nei centri abitati. Un’occasione concreta per migliorare la qualità della vita dei cittadini e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico”.

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali, Giusi Madonia e Mimmo Vittorino (La Nostra Terra), che nello scorso mese di giugno avevano presentato un apposito ordine del giorno in aula sull’argomento per dare un impulso all’iniziativa. Della questione si era occupata anche la nostra testata con un articolo pubblicato lo scorso 3 ottobre (leggi qui).

“Il bando – scrivono adesso – prevede il finanziamento di progetti per la riqualificazione di aree urbane attraverso interventi come la demolizione di strutture inutilizzate, la piantumazione di alberi e siepi, la creazione di orti pubblici e l’installazione di sistemi per il recupero delle acque piovane.

Come consiglieri comunali chiederemo con urgenza agli uffici competenti di attivarsi per presentare proposte progettuali, individuando spazi cittadini e nelle frazioni, che possano essere trasformati in aree verdi a beneficio dell’intera comunità.

Riteniamo – concludono Madonia e Vittorino – che questa misura rappresenti un’opportunità da non perdere per rendere Monreale una città più sostenibile, accogliente e attenta all’ambiente”.