Parcheggio a Pioppo, mancano 30 mila euro per acquistare l’area

I consiglieri Madonia e Vittorino: «Chiesti i fondi aggiuntivi»

MONREALE, 28 ottobre – Nella seduta congiunta odierna della II e III commissione consiliare si è discusso dell’area individuata a Pioppo, nei pressi della scuola Navarra, dove l’amministrazione comunale intende realizzare un nuovo parcheggio a servizio della comunità di Pioppo.

Durante la riunione, alla quale hanno preso parte i consiglieri Madonia e Vittorino, è stato udito il RUP, architetto Chirico, il quale ha già provveduto ad inoltrare con nota ufficiale la richiesta di incremento delle somme a disposizione per poter avviare e concludere l’intero iter tecnico-amministrativo legato all’acquisto del terreno.

Attualmente, nelle casse comunali risultano disponibili circa 40 mila euro, ma — come emerso dalla discussione — tale cifra non è sufficiente a coprire tutte le spese necessarie per procedere all’acquisizione dell’area.

«È necessario prevedere un incremento dei fondi fino a circa 70 mila euro — spiegano i consiglieri Madonia e Vittorino — per consentire all’ufficio tecnico di sostenere i costi relativi alla consulenza del geologo, al parere di congruità sul prezzo d’acquisto e a tutte le fasi preliminari indispensabili per l’acquisizione del terreno».

Il parere di congruità è una valutazione obbligatoria prevista dalla normativa, rilasciata da un tecnico abilitato o dall’agenzia del Demanio, e serve a verificare che il prezzo richiesto per l’acquisto dell’area sia coerente con il valore di mercato. Tale passaggio è fondamentale per garantire trasparenza e correttezza amministrativa nell’utilizzo di fondi pubblici.

Sarà necessario l’intervento di un geologo, che dovrà verificare la natura del terreno, la stabilità del suolo e l’idoneità dell’area a ospitare un parcheggio, soprattutto in relazione alla sicurezza e alla futura progettazione.

I consiglieri Madonia e Vittorino chiariscono quindi alcune inesattezze diffuse nei giorni scorsi, che vedevano come già avvenuto l’acquisto del terreno.

«Desideriamo precisare — sottolineano — che al momento il Comune non ha ancora perfezionato l’acquisto dell’area. Siamo invece in una fase di valutazione economica e tecnica preliminare, indispensabile per garantire la regolarità e la fattibilità dell’intervento».

L’obiettivo condiviso da tutte le parti resta quello di dotare Pioppo di un’area parcheggio sicura, funzionale e integrata con il contesto urbano, rispondendo a una richiesta attesa da tempo dai cittadini.